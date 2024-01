Ayodhya Ram Mandir: रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दी बधाई, कहा- 'देश में जातिवाद का जहर मिटेगा...'

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हो गई है. न केवल अयोध्यावासी बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए यह एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि सदियों की तपस्या के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं. इस खास अवसर पर बड़े-बड़े नेताओं, हस्तियों से लेकर आम आदमी तक अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. इस बीच, अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने प्राण-प्रतिष्ठा के बाद कहा, “भारत में नई ऊर्जा है, देश में जातिवाद का जहर मिटेगा क्योंकि राम शबरी के थे, राम वाल्मिकी के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे.”

#WATCH | Ayodhya: On Shri Ram Pran Pratishtha ceremony, Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri says, “… The poison of caste will be abolished because Ram belonged to Shabari, Ram belonged to Valmiki, Ram belongs to everyone…” pic.twitter.com/kM6vVTc4j0

— ANI (@ANI) January 22, 2024