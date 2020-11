अयोध्या: उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हुई. दीपोत्सव में पांच लाख 51 हजार दीप प्रज्जवलित किए जा रहे हैं. Also Read - यूपी में पत्रकार का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला, महिला इंस्पेक्टर पर केस दर्ज

इस मौके पर पूरी अयोध्‍या को भव्‍य रूप में सजाया गया है. अयोध्‍या में विभिन्‍न धार्मिक स्‍थानों को रंगीन लाइटनिंग से सजाया गया है. लेजर शो भी किया जा रहा है.

अयोध्या में 'दीपोत्सव' में सरयू नदी के तट पर मिट्टी के दीपक जलाए गए.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेअयोध्या में ‘दीपोत्सव’ के अवसर पर राम की पैड़ी पर दीप जलाए.

#WATCH: Earthen lamps lit on the bank of River Saryu in Ayodhya as part of ‘Deepotsava’ celebrations. #Diwali pic.twitter.com/JzdhP7101y

— ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020