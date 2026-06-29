आयुष मलिक ने फिर अपनाया हिंदू धर्म, परिवार बोला - बेटे ने अपनी इच्छा से लिया फैसला

आयुष मलिक ने वीडियो जारी कर दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है. वहीं, परिवार ने इसे स्वैच्छिक फैसला बताया. जानिए धर्म परिवर्तन का यह पूरा केस आखिरकार क्या है?

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परिवार का आरोप पहले से रहा है कि बेटे को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन कराया गया था. (Photo from X Video)

आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने शख्स ने वापस हिंदू धर्म अपनाने की बात कही

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आयुष धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आए

धर्म परिवर्तन मामले में पहले ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है

उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन कानून के तहत जांच जारी है

UP News: यूपी के शामली का चर्चित धर्म परिवर्तन मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने युवक ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है. वीडियो में आयुष को धार्मिक अनुष्ठान करते देखा गया और उसने कहा कि उसने परिवार की भावनाओं और माता-पिता की परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया है. साथ ही उसने परिवार के साथ रहने की इच्छा भी जताई.

आयुष के पिता बोले- सनातन धर्म में वापसी की

आयुष के पिता देवराज मलिक ने दावा किया कि उनके बेटे ने औपचारिक रूप से सनातन धर्म में वापसी कर ली है. परिवार का आरोप पहले से रहा है कि बेटे को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन कराया गया था. परिवार ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके पीछे आर्थिक और संपत्ति से जुड़ी मंशा हो सकती है. हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों पर निर्भर करेगा.

परिवार ने शिकायत में क्या बताया था?

इससे पहले परिवार ने शिकायत कर बताया था कि 2018 में आयुष की मुलाकात एक युवती से हुई थी. बाद में दोनों के बीच खूब बातें होने लगीं. शिकायत में दावा किया गया कि धीरे-धीरे आयुष ने धर्म परिवर्तन किया और 2023 में दिल्ली जाकर नया धर्म अपनाया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक रीति से विवाह हुआ था. लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों को इससे जुड़ा कोई आधिकारिक विवाह प्रमाणपत्र नहीं मिला.

#Shamli bizman’s son Ayush Malik-turned-Mohd Ali professes ‘ghar wapsi’, performs prayer @ home amid a jubilant family, though his expressions tell a different story. Muslim gym trainer whom he had married is now in jail along with her father on the charges of ‘forced conversion’ pic.twitter.com/URAitSjs6n — Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) June 29, 2026

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

पुलिस जांच जारी, कानूनी कार्रवाई होगी

मामले में यूपी पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी. इसी मामले में एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत जांच शुरू की. अधिकारियों के अनुसार, जांच में सभी तथ्यों और दावों की पुष्टि की जा रही है.