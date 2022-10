समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और आजम खान को बड़ा झटका लगा है. सपा के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में तीन साल की सजा के बाद विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Satish Mahana) ने आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. एक दिन पहले ही रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. रामपुर कोर्ट ने इसके साथ-साथ आजम खान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.Also Read - BSP सांसद अफजल अंसारी की 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क, जानें किस मामले में कार्रवाई

SP leader and Rampur MLA Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly: Office of UP Assembly Speaker

Azam Khan was yesterday sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019.

(file pic) https://t.co/E6pb032oYm pic.twitter.com/X9M4Xz9Zr7

— ANI (@ANI) October 28, 2022