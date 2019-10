नई दिल्‍ली: फिल्‍म एक्‍ट्रेस और बीजेपी नेत्री जया प्रदा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को लेकर नया बयान दिया है. जया प्रदा ने आजम खान के खिलाफ दर्ज जमीन हड़पने के मामलों को लेकर कहा है, यह महिला के आंसुओं का श्राप है, जो उन्‍होंने बहाए हैं. अब वह हर जनसभा में कराह रहे हैं, वह मुझे अच्‍छी एक्‍ट्रेस कहते थे, लेकिन अब वह क्‍या कर रहे हैं.

बता दें कि बीजेपी से पहले जय प्रदा समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन सपा में रहते हुए आजम खान से उनके संबंध खराब हो गए थे. बीते 15 सालों से दोनों की सियासी जंग में एक दूसरे पर तीखे हमले बोलते रहे हैं. दरअसल, 2004 में आजम रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे. तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे अमर सिंह की करीबी जया को मौका दिया गया था. इससे चलते आजम खान और जया के बीच सियासी दुश्‍मनी शुरू हो गई थी.

जया ने आजम को बताया था खिलजी

पिछले साल 2018 में आई फिल्म ‘पद्मावत’ को देखने के बाद जया प्रदा ने आजम को लेकर बयान दे दिया था. जया ने कहा था कि वह जब फिल्म देख रही थीं तो उन्हें आजम खां की याद आ गई. फिल्म के खिलजी के किरदार को देख मुझे आजम की याद आई. चुनाव के दौरान ऐसे ही मुझे परेशान किया गया था. जया ने आजम खां का नाम लिया था.

आजम ने जया को कहा था- नाचने गाने वाली

इसके बाद आजम खां ने जया प्रदा को जवाब देते हुए कहा था कि वह नाचने-गाने वालों का जवाब नहीं देता. मैं अभी दूसरे-कामों में व्यस्त हूं. इससे पहले जया ने आजम पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें जान को ख़तरा है. उन पर तेज़ाब फेंका जा सकता है. मैं घर से बाहर जाती हूं तो पता नहीं होता तो ज़िंदा लौटूंगी या नहीं.

Jaya Prada,BJP on land grab cases against SP leader Azam Khan: This is a curse of the tears women have shed because of him. He is now crying in every public meeting, he used to call me a good actress, but what is he doing now? pic.twitter.com/fPxjVlUttG

