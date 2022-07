Azam Khan reaction on Lulu Mall Controversy : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल (Lulu Mall) नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद से चर्चा में बना हुआ है. इसी मॉल को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा विधायक आजम खान (Azam Khan) ने अजीब बयान दिया है. कहा कि हमने न लुलु देखा न लोलू. उन्होंने लुलु मॉल (LULU Mall Lucknow) को लेकर लगातार हो रही चर्चा को लेकर भी अजीब बयान दिया. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बाहर आए आजम खां लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. उसी क्रम में आज उन्होंने कहा पत्रकारों से कहा कि हमने ना लुलु देखा, न लोलु देखा. हम आज तक किसी मॉल में गए ही नहीं. जो लोग जाते हैं उनसे पूछिये. आजम खां (Azam Khan) यहीं नहीं रुके. आजम ने आगे कहा कि यह भी कोई बात हुई. केवल लुलु लोलो टुलु टोलो, बस लुलु लुलु हो रहा है. ऐसा लगता है जैसे और कोई काम ही नहीं है.Also Read - रामपुर के चुनावी नतीजे पर 'भड़के' आजम खान, कहा - 'हम तो पैदाइशी अंधे हैं और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है' | देखें VIDEO

#WATCH | Moradabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Azam Khan reacts to ‘Lulu Mall’ which was inaugurated on July 10th by CM Yogi Adityanath in Lucknow. pic.twitter.com/zsRoAmKcVK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 21, 2022