Azam Khan, encounter threat: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सीनियर नेता आजम खान (Azam Khan) करीब 27 माह बाद आज शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने पैतृक आवास रामपुर पहुंचे. इस बीच अपनी चिरपरिचित स्‍टाइल में आजम खान ने कहा, मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली (Got a threat of encounter) है. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया. मीडियाकर्मियों के सवालों के बीच आजम खान ने कहा, मुझें मुठभेड़ की धमकी मिली. मैंने यह साबित करने की कोशिश की कि मेरी ईमानदारी संदिग्ध नहीं है. मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला. मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है. जेल की जिंदगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके साथ जो जेल में हुआ, वह उनके चेहरे पर नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि कच्ची दाल के पानी से रोटी खाने को मिलती थी.

Senior Samajwadi Party leader Azam Khan says, “Got a threat of encounter. I tried to prove that my integrity is not doubtful. I got justice from Supreme Court”

“Meri tabahiyon mein mera apna hath hai, mere appne logo ka bada contribution hn,” he added pic.twitter.com/AHjCZk3WHZ

