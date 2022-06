Rampur Lok Sabha By-Poll Result: उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल की है. रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की. वहीं, आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी. मालूम हो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आजमगढ़ और आजम खान (Azam Khan On Rampur Election Result) ने रामपुर की लोकसभा सीट छोड़ी थी, इसलिए उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी.Also Read - यूपी उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी गदगद, कहा- '2024 के आम चुनावों को लेकर एक आशावादी संदेश'

#WATCH | Samajwadi Party leader Azam Khan's angry response when asked about his party’s loss in the Rampur Lok Sabha by-poll pic.twitter.com/eKaNEIR7q4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 26, 2022