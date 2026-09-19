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Opinion: आजमगढ़ में सपा का 'किला' हो रहा कमजोर...2027 में NDA कर सकता है बड़ा उलटफेर

आजमगढ़ में सपा के पुराने मजबूत आधार को लेकर 2027 से पहले चर्चा तेज है. धर्मेंद्र यादव, जातीय समीकरण, विकास और विपक्षी रणनीति चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 19, 2026, 8:36 PM IST
Azamgarh Politics

डॉ. विनम्र सेन सिंह: आजमगढ़ लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशेष अर्थ रखता रहा है. यह केवल एक जिला नहीं, समाजवादी पार्टी की पहचान का हिस्सा रहा है. मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस भूमि को पार्टी का गढ़ माना जाता रहा. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जिले की सभी दस सीटें जीतकर इस धारणा को और मजबूत किया. 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने भाजपा के दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ को बड़े अंतर से हराकर वही किला वापस ले लिया. ऐसे में यह मान लेना स्वाभाविक था कि 2027 में भी आजमगढ़ सपा के लिए सुरक्षित रहेगा. लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाएं बता रही हैं कि यह धारणा अब उतनी पक्की नहीं रही.

हाल में वायरल हुआ एक वीडियो इसी बदलाव का संकेत है. उसमें आजमगढ़ के कुछ लोग सांसद धर्मेंद्र यादव से नाराजगी जाहिर करते दिखते हैं. एक वीडियो से पूरे जिले का मूड नहीं नापा जा सकता, लेकिन राजनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है. गढ़ तब कमजोर पड़ता है जब असंतोष सार्वजनिक होने लगे. जनता चुपचाप वोट देती है, लेकिन जब नाराजगी सड़क और स्क्रीन पर आ जाए तो नेता को चेत जाना चाहिए. सवाल केवल एक सांसद की लोकप्रियता का नहीं है. सवाल यह है कि सपा का पारंपरिक समीकरण अब उतना निर्विरोध क्यों नहीं दिख रहा.

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आजमगढ़ की राजनीति हमेशा यादव-मुस्लिम गठजोड़ के इर्द-गिर्द घूमती रही है. इस समीकरण की वजह से सपा जिले में बेहद ताकतवर स्थिति में रही है. लेकिन इस बार चुनौती उस समीकरण के अंदर से नहीं, बाहर से आ रही है. ओम प्रकाश राजभर और भाजपा गैर-यादव ओबीसी तथा दलित वर्गों को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं. राजभर, निषाद, पाल, प्रजापति, बिंद जैसे समुदायों की संख्या आजमगढ़ में कम नहीं है. जब ये वर्ग यह महसूस करने लगे कि सपा की सत्ता में उनका स्थान यादवों के बाद आता है, तो समीकरण हिलने लगता है. राजभर बार-बार यही दोहरा रहे हैं कि आजमगढ़ केवल यादवों का नहीं है और 2027 में वे सपा के गढ़ को ‘गड्ढा’ बना देंगे. यह भाषा अतिशयोक्ति भरी हो सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक उद्देश्य साफ है. सपा के एकाधिकार को तोड़ना.

विकास की राजनीति भी इस बदलाव में भूमिका निभा रही है. योगी सरकार सड़कों, बाईपास, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं के जरिए आजमगढ़ की छवि बदल रही है. मुख्यमंत्री कई बार जिले आए हैं और बार-बार कहते हैं कि आजमगढ़ अब माफिया और अराजकता की पुरानी छवि से निकलकर शिक्षा, विकास और संस्कृति की नई पहचान बन रहा है. सपा के लिए यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसकी राजनीति लंबे समय से भावना और पहचान पर टिकी रही है. विकास की भाषा जब मैदान में उतरती है तो केवल नारे पर्याप्त नहीं रह जाते.

हालांकि 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने इसी सीट पर जीत दर्ज की थी. तब सपा के वोट अखिलेश यादव के 2019 वाले आंकड़े से काफी गिर गए थे. 2024 में सपा ने वापसी की लेकिन वह वापसी भी यह साबित करती है कि सीट लहर और चेहरे के साथ चलती है, स्थायी जागीर की तरह नहीं. 2027 विधानसभा चुनाव में अगर गैर-यादव ओबीसी और दलित वोट का एक हिस्सा एनडीए की ओर खिसका, तो दस-पर-दस वाला समीकरण टूट सकता है.

सपा की तरफ से यह तर्क आएगा कि वायरल वीडियो को बढ़ा-चढ़ाकर देखा जा रहा है और राजभर की बयानबाजी चुनावी शोर है. इसमें सच्चाई भी है. सपा के पास संगठन, स्थानीय नेता और अल्पसंख्यक समर्थन अब भी है. धर्मेंद्र यादव स्वयं दावा करते रहते हैं कि 2027 में ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा. शिवपाल यादव भी कह चुके हैं कि आजमगढ़ की सभी सीटें सपा के पास रहेंगी. लेकिन आत्मविश्वास और जमीनी हकीकत में फर्क होता है. अगर कार्यकर्ता स्तर पर गुटबाजी है, अगर स्थानीय विधायक और सांसद के बीच तालमेल नहीं है, अगर आम मतदाता यह महसूस करे कि नेता सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, तो गढ़ धीरे-धीरे खोखला होने लगता है.

2027 का चुनाव आजमगढ़ में अब प्रतीकात्मक हो गया है. एनडीए के लिए यहां सेंध लगाना पूरे पूर्वांचल में संदेश होगा. सपा के लिए यहां चूकना उसकी पहचान पर सवाल खड़ा करेगा. इसलिए दोनों पक्षों को नारे से आगे बढ़कर काम करना होगा. सरकार को विकास को कागज से सड़क तक पहुंचाना होगा. विपक्ष को यह साबित करना होगा कि वह केवल विरोध नहीं, विकल्प भी है. जाति की गणित महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में मतदाता पूछता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई, इलाज, रोजगार और सुरक्षा का क्या हुआ.

आजमगढ़ का किला अभी गिरा नहीं है. लेकिन उसकी दीवारों पर दरारें दिखने लगी हैं. जो दल इन दरारों को नजरअंदाज करेगा, वह 2027 में हैरान हो सकता है. राजनीति में कोई गढ़ हमेशा का नहीं होता. वह तभी टिकता है जब जनता को यह भरोसा रहे कि उसका दर्द सुना जा रहा है. आजमगढ़ अब उसी परीक्षा के द्वार पर खड़ा है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.)

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