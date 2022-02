Babita Phogat, Meerut, Bjp, SP, RLD, UP Assembly Elections 2022: महिला पहलवान व बीजेपी नेता बबीता फोगाट (Babita Phogat) के काफिले पर आज शनिवार को हमला किया गया है. यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) में प्रचार कर रहीं बबीता फोगाट के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है. उनकी गाड़ी का कांच भी फूटा हैं. बीजेपी नेता ने इस संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई हैं. फोगाट ने सपा और आरएलडी पर गुंडागर्दी फैलाने के आरोप लगाए हैं.Also Read - Punjab Final Opinion Poll 2022 | Live Update: पंजाब में किसकी सरकार? माझा, दोआब में कांग्रेस बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी

BJP leader and wrestler Babita Phogat alleges that her car was attacked by some miscreants during poll campaigning in Meerut, UP#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/QvjFJnhnWJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2022