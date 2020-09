Babri Verdict: 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में 28 साल बाद आज फैसला आया. सीबीआई की विशेष अदालत ने Also Read - बाबरी विध्वंस पर फैसले से पहले बोलीं उमा भारती- राम मंदिर के लिए हर सजा भुगतने को तैयार

Also Read - Babri Verdict Live Updates: बाबरी विध्वंस पर फैसला कुछ ही देर में, तमाम नेता अदालत पहुंचे

बता दें कि BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी ( MM Joshi), उमा भारती (Uma Bharti), कल्याण सिंह समेत 6 आरोपियों ने पेशी से छूट मांगी. बता दें कि उमा भारती और कल्याण सिंह कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. Also Read - कोविड-19 से संक्रमित उमा भारती एम्स ऋषिकेश में भर्ती, हालत स्थिर

All accused in Babri Masjid demolition case, except Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, Kalyan Singh, Uma Bharti, Satish Pradhan and Mahant Nritya Gopal Das, have arrived at Special CBI Court in Lucknow. https://t.co/qnQpEogX2I

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2020