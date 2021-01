Badaun Gang Rape Case: उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं जिले में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी महंत को गिरफ्तार कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि महंत सत्यनारायण को उघैती पुलिस थाना इलाके के एक गांव से उसके एक अनुयायी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है . Also Read - मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या, 2 दिन पहले आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचे थे शूटर

पुलिस ने बताया कि आज शुक्रवार को उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा . Also Read - 50 वर्षीया महिला संग निर्भया जैसी हैवानियत, पहले किया गैंगरेप, फिर की ये शर्मनाक हरकत

गौरतलब है कि गत रविवार को बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गयी 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजन ने मंदिर के महंत सत्य नारायण और उसके दो साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया. इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों वेद राम और जसपाल को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया था . Also Read - लड़की को लेकर थाने पहुंचा लड़का, इंस्पेक्टर से कहा- प्लीज, हमारी शादी करा दीजिए, प्यार करते हैं बहुत

इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से बृहस्पतिवार को मुलाकात की और इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए.

The third (main) accused in Budaun gangrape and murder case has been arrested. He had a bounty of Rs 50,000 on his head; further investigation is underway: SP Budaun pic.twitter.com/Zj1Yy2WaLA

— ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2021