बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती कांड के आरोपियों में से एक को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मामले के मुख्य आरोपी का भाई है. वहीं, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, रेवती कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के बचाव में खुलकर सामने आ गए हैं. विधाक ने कहा, मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह का बचाव करते हुए घटना को क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करार दिया. Also Read - Kerala Gold smuggling case: बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का इस्तीफा

बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धीरेंद्र प्रताप ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, वरना उसके परिवार तथा उसके सहयोगी दर्जनों लोग मार दिए गए होते. Also Read - Video चिराग बोले-PM Modi की तस्‍वीर की जरूरत नहीं, वह मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनका हनुमान हूं

अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने शुक्रवार को अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में दुर्जनपुर ग्राम में कल सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान आवंटन को लेकर आयोजित बैठक के दौरान हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद करार दिया. Also Read - पहले चुनावों में जातिवाद की बात होती थी, अब दिखाना होता है जनता को रिपोर्ट कार्ड: BJP अध्‍यक्ष नड्डा

रेवती कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के बचाव में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रशासन पर न्याय का गला घोंटने का आरोप लगाया. उन्होंने रेवती कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह का बचाव करते हुए घटना को क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करार दिया.

If he wouldn’t have fired then dozens of his relatives would’ve been killed. Wrongdoers should be punished under law. What happened shouldn’t have happened but police should also act against other group which attacked women with sticks, iron rods: Surendra Singh, BJP MLA, Ballia

