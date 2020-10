Ballia shooting Case: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए गोलीकांड में जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेर रहा है. इस मामले में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान ने सरकार को सकते में डाल रखा है. अब इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने सफाई देकर अपने को बेकसूर बताया है. बलियाकांड के आरोपी धीरेंद्र ने वीडियो में पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया. आरोपी ने कहा कि अधिकारियों को पत्र देकर कहा था कि बिना सुरक्षा के बैठक करना ठीक नहीं है. अधिकारियों ने प्रधान से पैसा लेकर बैठक कराई. Also Read - यूपी के पीलीभीत में बस और पिकअप वैन की टक्कर- 7 की मौत, 30 से अधिक घायल

इसके साथ ही धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उचित होनी चाहिए. अपने बयान में धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि कल राशन की दुकानों का आवंटन होता था और इसी वजह से कई अधिकारी मौके पर आवंटन प्रक्रिया के लिए आए हुए थे. मैंने भी इसी मामले को लेकर एसडीएम और बीडीओ से मुलाकात की थी. Also Read - बहन के साथ हुई थी हैवानियत, निःशब्द भाई ने इस तरह दरिंदों को दिलाई फांसी की सजा

धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि उसने अधिकारियों को अवगत कराया था कि क्षेत्र में चीजें काफी खराब थीं. इसके साथ ही उसने एसडीएम, बीडीओ और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं. धीरेंद्र प्रताप का आरोप है कि वे लोग आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे. उसने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि किसने गोली चलाई. मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा था. वे वहीं खड़े रहे और देखते रहे. मैं एक सैनिक हूं. मैंने हमेशा अपने देश की सेवा करने में विश्वास किया है. मैं मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच के लिए आग्रह करता हूं.’ Also Read - Hathras Case Update: यूपी की योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध, CBI जांच की करें निगरानी

Ballia: A man died yesterday after bullets were fired during a meeting for allotment of shops under govt quota, in Durjanpur village.

Family of the deceased says, "We demand justice for him. Also demand a compensation of Rs 50 Lakhs, pension for his wife & govt job for his son" pic.twitter.com/CwKt0SY0ZX

— ANI UP (@ANINewsUP) October 17, 2020