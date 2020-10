Ballia Shooting Update: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप को जिला न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. धीरेंद्र को यूपी एसटीएफ (UP STF) ने रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. बता दें कि धीरेंद्र पर कोटा आवंटन के दौरान गोली चलाने का आरोप है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी. Also Read - बलिया गोलीकांड: आरोपी धीरेंद्र की आज कोर्ट में होगी पेशी, CBI जांच की मांग

Ballia: Main accused of 15th Oct Durjanpur village firing incident, Dhirendra Singh sent to 14 days judicial custody by Chief Judicial Magistrate of Ballia district court. Also Read - महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से किया सवाल, पूछा- मिशन बेटी बचाओ है या फिर...

He was arrested in Lucknow yesterday by Special Task Force (STF) of UP Police #UttarPradesh https://t.co/SfNGzWJ7HS pic.twitter.com/55sK2rDkC7 Also Read - UP News: जमीन हड़पने की साजिश के तहत पुजारी ने ही खुद पर चलवाई थी गोली, पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2020