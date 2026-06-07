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'सड़क बनवा दीजिए मैडम'...महिला अधिकारी के सामने हाथ जोड़ दंडवत हो गए नेता जी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

UP Viral Video: उन्नाव के बांगरमऊ में सड़क निर्माण की मांग को लेकर सभासद ने महिला अधिकारी के सामने दंडवत किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written by: Rishabh Kumar
Updated: June 7, 2026, 5:11 PM IST
Bangarmau Councilor Dandvat Before Officer
Bangarmau Councilor Dandvat Before Officer (Image Instagram@hariomtiwari14275)

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक सभासद का अनोखा विरोध चर्चा का विषय बन गया है. वार्ड में सड़क निर्माण का काम लंबे समय से अधूरा होने पर सभासद हरिओम तिवारी नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए. यहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने अधिशासी अधिकारी (ईओ) के सामने दंडवत होकर सड़क बनवाने की मांग की.

कई महीनों से लगा रहे थे गुहार

सभासद हरिओम तिवारी का कहना है कि उनके वार्ड संख्या 10 कटरा द्वितीय की कई सड़कें काफी समय से खराब हालत में हैं. लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार नगर पालिका, पूर्व ईओ और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखे गए. उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि अब तक किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण तक नहीं किया.

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अधिकारी के सामने दंडवत होकर रखी मांग

गुरुवार (4 जून, 2026) को सभासद नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और सीधे ईओ गुंजन गुप्ता के कक्ष में चले गए. वहां उन्होंने दंडवत होकर सड़क निर्माण की मांग रखी. इस दौरान वह बार-बार कहते नजर आए, “सड़क बनवा दीजिए मैडम, जनता मुझसे जवाब मांगती है.” बताया जा रहा है कि ईओ ने उन्हें उठकर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी मांग पर डटे रहे. उनका कहना था कि जब न अधिकारी सुन रहे हैं और न ही जिम्मेदार लोग ध्यान दे रहे हैं, तो उनके पास यही रास्ता बचा था.

देखें Video-

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सभासद हाथ जोड़कर सड़क निर्माण की मांग करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग इसे जनता की समस्या उठाने का अलग तरीका बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल के रूप में देख रहे हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

मामले पर अधिशासी अधिकारी गुंजन गुप्ता का कहना है कि नगर विकास के लिए जो बजट मिलता है, उसके अनुसार सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े काम भी नियमानुसार कराए जाएंगे. फिलहाल सभासद का यह अनोखा विरोध और वायरल वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि वार्ड की सड़कें कब तक बनती हैं और समस्या का समाधान कब होता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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