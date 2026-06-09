वृंदावन: बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर गिरा छज्जा; कई घायल

वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर देश-दुनिया में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां हर दिन हजारों भक्त भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं. मंगलवार (9 जून) को भी कई श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे. लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि दर्शन के बीच एक बड़ा हादसा हो जाएगा. दरअसल, मंदिर के पास एक गली में अचानक मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई श्रद्धालु घायल हो गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
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