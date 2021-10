लखनऊ: यूपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (UP BJP state president) स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि ”हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं हैं और न ही किसी को फार्च्यूनर से कुचलने के लिए आए हैं.” यूपी बीजेपी चीफ का यह बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Union Minister of State for Home) अजय कुमार मिश्रा ( Ajay Kumar Mishra) के बेटे आशीष की लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri case) में गिरफ्तारी के एक दिन बाद सामने आया है.Also Read - Noida में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्‍यादा पुराने पेट्रोल वाहन होंगे जब्त, ये प्रशासन का प्‍लान

लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ”हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं आए हैं और न ही किसी को फार्च्यूनर से कुचलने के लिए आए हैं.” Also Read - UP: मनीष गुप्‍ता की मौत के मामले में आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर अरेस्‍ट, 4 अभी भी फरार

#WATCH | Lucknow: UP BJP chief Swatantra Dev Singh says, “A tea seller, born in a poor family, became a CM, the PM of the nation. He said ‘Na Khaunga, Na Khane Dunga’…Being a political leader doesn’t mean that you loot, it doesn’t mean that you mow down anyone by Fortuner…” pic.twitter.com/yGAA9jIpTW

— ANI UP (@ANINewsUP) October 10, 2021