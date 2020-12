Bharat Bandh in UP Live Update: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है. ऐसे में किसानों के भारत बंद के आह्वान में भी सपा के कार्यकर्ता शामिल हैं. आज सपा के कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ‘भारत बंद’ आह्वान के मद्देनजर प्रयागराज स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया और पटरी पर लेटकर नारेबाजी की. Also Read - Bharat Bandh 2020 News: भारत बंद के बीच Twitter पर क्यों ट्रेंड कर रहा 'हर शहर चालू है', जानें वजह

पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां मौजूद कुछ लोग ट्रेन के इंजन के सामने आ गए.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर हिरासत में ले लिया और ट्रेन को रवाना किया गया.

उन्होंने बताया कि मुंडेरा मंडी में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पहले से ही पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है.

सिंह ने कहा, ‘‘हमारी टीमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त कर रही हैं. सेक्टर जोन बनाकर वहां सभी चौकी प्रभारियों और थाना प्रभारियों को तैनात किया गया है. अभी तक कहीं भी कोई यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ है और बाजार भी खुले हुए हैं.’’