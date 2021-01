Uttar Pradesh Accident: गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार दोपहर को उखलारसी श्मशान घाट की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें दबकर अबतक 18 लोगों की मौत की सूचना है. वहीं हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. अभी तक मलबे में कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा, “मैंने जिला अधिकारियों को राहत अभियान चलाने और घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी. Also Read - New Corona Starin in UP: यूपी में न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए दो और मरीज, 24 घंटे में कोविड से 13 मौतें

मेरठ की कमिश्नर अनिता सी मेश्राम ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया है कि हादसे में अबतक 17 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोगों को मलबे से निकाला गया है. घटना की जांच की जा रही है जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

17 people have died so far while 38 people have been rescued after a shed collapsed in Muradnagar. We’ve started a probe & we’ll take strict action against those found guilty: Anita C Meshram, Divisional Commissioner, Meerut on Muradnagar roof collapse incident https://t.co/4geUbeviit pic.twitter.com/PgrXJ0ftY6

— ANI UP (@ANINewsUP) January 3, 2021