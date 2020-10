लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका उस समय लगा, जब पूर्व सांसद अनु टंडन ने गुरुवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. टि्वटर पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, टंडन ने अपने निर्णय के लिए राज्य नेतृत्व पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की थी, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला. Also Read - सुन लीजिए कमलनाथ जी... मैं कुत्ता हूं, मेरा मालिक मेरी जनता है, जिसकी मैं सेवा करता हूं: सिंधिया

सोनिया गांधी को लिखे पत्र में, टंडन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए 15 साल पार्टी कार्यकर्ता के रूप में और उन्नाव के सांसद के तौर पर भी काम किया. Also Read - UP: महिला प्रशिक्षक हुई प्रेग्‍नेंट तो शादी से मुकरा मेडिकल कॉलेज का योगा ट्रेनर अरेस्‍ट

पूर्व सांसद टंडन ने कहा, “2019 में चुनाव हारना उतना कष्टदायक नहीं था, जितना कि यह जानना कि प्रदेश में पार्टी खत्म हो रही है और पार्टी का हाई कमांड स्थिति को संभालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. राज्य नेतृत्व केवल सोशल मीडिया प्रबंधन और खुद की ब्रांडिंग को लेकर चिंतित है.” Also Read - Bihar Assembly Election 2020: राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले- अगर मैंने खुलासा कर दिया तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा

Today, I have submitted my resignation from the Indian National Congress. My statement with regard to this is being shared by me. Need love and blessings of all my well wishers!🙏 pic.twitter.com/iyArB2fNPf

— Annu Tandon (@AnnuTandonUnnao) October 29, 2020