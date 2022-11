सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह आजम खान (Azam Khan News) की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और उस पर फैसला करें ताकि वह एक विधायक के रूप में अयोग्यता से बचे रहें.

Supreme Court directs the Election Commission to issue a gazette notification for declaring the election schedule of Rampur Assembly seat (in UP) on or after November 11 depending upon the outcome of SP leader Azam Khan’s application on stay of conviction. pic.twitter.com/RutRIcERK0 — ANI (@ANI) November 9, 2022