UP , रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) जिले में आज बड़ा रोड एक्‍सीडेंट ( Road Accident) हुआ है, जिसमें एक इनोवा कार (Innova Car) में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चार लोग गंभीररूप से घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक रामपुर जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र (Azim Nagar area of Rampur) में मुरादाबाद की ओर से तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार (Speeding Innova) अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से भिड़ गई और फिर पेड़ से जाकर टकरा गई. मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई और 4 घायलों को इजाल के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है.

UP | A speeding Innova lost control, bumped into a pole & even uprooted trees in the Azim Nagar area of Rampur. Of the 11 persons in the car, six are dead. Three under treatment are critical. Two children have survived: Ashok Kumar, SP Rampur pic.twitter.com/HiLSphK1y4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 6, 2022