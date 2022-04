लखीमपुर : उत्तर प्रदेश के बहराइच हाइवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई. दोनों व्यक्ति एक बाइक पर सवार थे और उनकी बाइक एक स्कॉर्पियो कार से टकरा गई. बताया जा रहा है कि यह स्कॉर्पियो लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा की है. लखीमपुर पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और स्कॉर्पियो भी अपने कब्जे में ली है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.Also Read - टेबल टेनिस प्लेयर विश्वा दीनदयालन की सड़क दुर्घटना में मौत, 18 अप्रैल को शव भेजा जाएगा चेन्नई

बाइक सवार दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की उम्र 20 और 22 साल बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक चचेरे भाई थे और शादी समारोह से लौट रहे थे. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में बहराइच हाइवे पर एक बाइक और स्कॉर्पियो में आमने-सामने की टक्कर हो गई. Also Read - मेन होल में गिरा मासूम, फरिश्ता बनकर आया बाइक सवार और जान बचा ली; देखें Video

UP | Two bike-borne men were killed after their bike collided with a car on Bahraich highway. The vehicle is said to be of Sadar MLA (Yogesh Verma). We've taken both the driver and vehicle into our custody. Further probe underway: SP Lakhimpur Kheri Sanjiv Suman (17.04) pic.twitter.com/sF1uF2ZEe3

