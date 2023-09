Bikru Case: बिकरू कांड पर कोर्ट का फैसला, 30 आरोपियों में से 23 को 10-10 साल की कैद और जुर्माना

Bikru Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikru case) में आज मंगलवार को सेशन कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने प्रत्येक पर 50,000 – 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने 30 में से सात लोगों को बरी भी कर दिया है.

बता दें कि यूपी कानपुर के देहात इलाके के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर भयंकर फायरिंग की गई थी, जिसमे एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के 3 साल के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है.