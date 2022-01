UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को बीजेपी ने पहले दो चरणों के लिए 107 उम्मीदवारों के नामों (BJP First list of candidates) का ऐलान कर दिया. इस लिस्ट में 83 वो विधायक हैं जो सीटिंग विधायक हैं, इसके अलावा 21 नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया. बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान मे कहा कि मौजूदा स्थिति में 20 स्थानों पर उम्मीदवारों को बदला गया है, नए लोगों में युवा, महिलाओं, डॉक्टरों जैसे प्रतिष्ठित लोगों को मौका दिया गया है. धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज ज़िले के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे.Also Read - UP Assembly Election 2022: भाजपा की पहली लिस्ट जारी, गोरखपुर से सीएम योगी, सिराथू से केशव मौर्य लड़ेंगे चुनाव, LIVE Updates

इस लिस्ट में बीजेपी के पहले दो चरणों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें प्रथम फेज की 58 सीटों में से 57 सीटें शामिल हैं, तथा दूसरे फेज की 55 सीट़ों में से 38 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं.