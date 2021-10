लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सुनने में आया है कि बीजेपी अपने 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य विधानसभा में 100 विधायक धरने पर बैठ गए. हमारे पास पहले से ही 50 विधायक हैं. इसलिए गणना सरल है, हमने 300 सीटों को पार कर लिया है.Also Read - UP कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी प्रियंका गांधी, सपा, बसपा पिछड़ीं: पीएल पुनिया

Central govt said we will make 5 trillion economy, UP govt said will make one trillion economy but India is behind Pakistan, Bangladesh, Nepal in Hunger Index. Most malnourished children are in UP. These figures show that the BJP govt is working in wrong direction: Akhilesh Yadav

— ANI UP (@ANINewsUP) October 17, 2021