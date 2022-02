स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन (Lata Mangeshkar Demise) के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी (UP BJP) ने अपने संकल्प पत्र (BJP Manifesto) के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है. बीजेपी नेता सुरेश खन्ना ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से अपूर्ण क्षति हुई है पूरा देश शोकाकुल है. हमने लोक संकल्प पत्र की जो घोषणा होनी थी उसे स्थगित कर दिया है. उन्होंने कहा कि नई तिथि का ऐलान किया जाएगा. पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव शोक व्यक्त संबोधन दिया, जहां अमित शाह (Amit Shah) समेत सभी नेता ने मौन व्रत धारण किया.Also Read - Lata Mangeshkar को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दी श्रद्धांजलि, लिखा- वो कभी मर नहीं सकती...

Lucknow | Union Home Minister Amit Shah, CM Adityanath, Dy CM KP Maurya & UP BJP chief Swatantra Dev Singh observe 2-minute silence to pay tribute to Lata Mangeshkar

The release of BJP manifesto for Uttar Pradesh Assembly polls postponed due to demise of Lata Mangeshkar pic.twitter.com/7CKR0cItmi

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2022