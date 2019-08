मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा के विधायक विक्रम सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि वे अब गोरी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकेंगे. विक्रम सिंह के इस कथित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में विक्रम सिंह एक कार्यक्रम में यह बात कहते नजर आ रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर खबर छापी है.

वीडियो में विक्रम सिंह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं- कार्यकर्ता बहुत उत्सुक हैं और जो कुंवारे हैं, उनकी शादी वहीं करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. क्या दिक्कत है? पहले वहां महिलाओं पर कितना अत्याचार था. वहां की लड़की अगर किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म. भारत का नागरिक अलग, कश्मीर का अलग… और जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं यहां पर, उनको खुशी मनानी चाहिए… शादी वहां करो ना…कश्मीरी गोरी लड़की से. खुशी मनानी चाहिए. पूरे, चाहे हिंदू, मुसलमान कोई भी हो. ये पूरे देश के लिए उत्सव का विषय है.

Nationalists: Win over Kashmiris.

Show them you care!

BJP MLA VikramSaini: ..

“..party workers are very excited there(Kashmir),those who are bachelor get them married thr I don’t have any problem..

…I’m saying this to all Muslim-Hindu boys,go marry with WHITE GIRLS now…” pic.twitter.com/cOw1rnRi3M

— Zainab Sikander (@zainabsikander) August 6, 2019