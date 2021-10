नई दिल्ली/ अयोध्‍या: बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति में दोहरे मानदंडों वाली राजनीति कर रहे हैं और राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा कर अपने “पापों को धोने का” प्रयास कर रहे हैं। गंभीर की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि इससे पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने सरयू की ‘आरती’ की थी.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School: दिल्ली में जल्द खुलेंगे छठी से 8वीं तक के स्कूल! DDMA की समिति ने दिया यह सुझाव

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंगलवार को पूजा की और कहा कि उनकी सरकार, दिल्ली सरकार की मुफ्त तीर्थयात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करेगी. राष्ट्रीय राजधानी के बुजुर्गों के लिए शुरू मुफ्त तीर्थ योजना में अयोध्या को शामिल करने के लिए बुधवार को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक होगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या यात्रा के दौरान की.

पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गंभीर ने एक बयान में कहा, " हम सबको पता है कि केजरीवाल और उनके साथियों ने विभिन्न अवसरों पर राम मंदिर पर क्या बोला है। अब वह अयोध्या जाकर अपने पाप धोना चाहते हैं." उन्होंने आरोप लगाया, " अरविंद केजरीवाल, राजनीति में पाखंड और दोहरे मानदंड का दूसरा नाम हैं. कुछ मायनों में एआईएमआईएम जैसी पार्टियां केजरीवाल से बेहतर हैं, क्योंकि वे अपने सांप्रदायिक एजेंडे और काम के प्रति स्पष्ट हैं."

We have Special Cabinet meeting scheduled for tomorrow to include Ayodhya to the list of religious places under the free pilgrimage scheme for senior citizens in Delhi: Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal in Ayodhya pic.twitter.com/X2yk9hVVQ0

— ANI UP (@ANINewsUP) October 26, 2021