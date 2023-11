Elvish Yadav हो सकते हैं गिरफ्तार, बीजेपी सांसद ने जल्द अरेस्ट करने की मांग की; तलाश में जुटी पुलिस

बिग बॉस ओटीटी सीजन-2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव पर मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. बीजेपी सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) की संस्थापक मेनका गांधी ने एल्विश को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह ग्रेड-1 अपराध है – यानी सात साल की जेल. PFA ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया. वे अपने वीडियो में सांपों की लुप्तप्राय प्रजातियों का उपयोग करते हैं. बाद में हमें पता चला कि वह नोएडा और गुरुग्राम में सांपों का जहर बेचते हैं.

नोएडा पुलिस ने इस मामले में पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन एल्विश फरार है.अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से कोबरा समेत नौ सांपों को बचाया गया. ये लोग बृहस्पतिवार को सेक्टर-51 के एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी के लिए एकत्र हुए थे. यह पार्टी पशु अधिकार संगठन ‘पीपल फॉर एनिमल्स’ (पीएफए) द्वारा बिछाया गया जाल था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक की बोतल में रखे सांप के 20 मिलीलीटर जहर को जब्त किया तथा इसे परीक्षण के लिए भेज दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह शरीर में मादक पदार्थ की तरह असर करने के लिए तैयार किए गए मादक पदार्थ के समान था.

Uttar Pradesh Police registers FIR against YouTuber and Bigg Boss winner Elvish Yadav, for making available snake venom at rave parties

BJP MP and founder of People for Animals (PFA), Maneka Gandhi says, “He should be arrested immediately. This is a grade-I crime – that means… pic.twitter.com/26qX6gciG3

