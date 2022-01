शाहजहांपुर, रायबरेली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शुक्रवार उत्‍तर प्रदेश विधानसभा प्रचार के दौरान शाहजहापुर, रायबरेली में चुनाव प्रचार किया और विशेष मतदाताओं के संबोधन में विपक्षी पार्टी सपा और उसके प्रमुख पर कई हमले किए. समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नड्डा ने दावा किया, ‘सपा के घोषणापत्र में भू-माफिया, बालू माफिया, अपहरण माफिया और उद्योग माफिया हैं, उनकी सरकार में महिलाएं असुरक्षित थीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी. आज माफिया या तो आत्मसर्मपण कर रहे हैं या जेल जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं. सपा के उम्मीदवार या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं.”Also Read - एयरपोर्ट अफसरों ने हेलीकॉप्‍टर की उड़ान में देरी की वजह बताई तो अखिलेश बोले- मुझे कैसे पता होगा कि क्या कारण था

#UPElections2022 | BJP national chief JP Nadda distributes pamphlets (comprising party manifesto)as part of the door-to-door campaign, in Bareilly. pic.twitter.com/qHQjAzY4LF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2022