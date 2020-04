बलरामपुर: कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रविवार रात 9 बजे नौ मिनट के लिए दीया जलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जहां देशवासियों ने दीए जलाए, वहीं, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी ने दीप जलाने के बाद फायरिंग की. Also Read - खाली स्टेडियम में क्रिकेट मैच के आयोजन के सवाल पर बिफरा ये पाकिस्तानी दिग्गज, कहा-मैं इस सुझाव...

बीजेपी महिला नेत्री को ऐसा करना भारी पड़ गया, न केवल उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, बल्कि पार्टी ने तत्‍काल उन्‍हें पद से हटा दिया. हालांकि, वह अपनी गलती मानते हुए अब माफी मांग रहीं हैं. Also Read - यूपी पुलिस टीम पर भीड़ ने किया हमला, IPS अफसर घायल, पुलिस चौकी जलाने की कोशिश

फायरिंग के बाद मंजू तिवारी ने इसका वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया. इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और पार्टी ने पद मुक्त कर दिया है. Also Read - औरंगाबाद : COVID-19 के लिए PPE और N95 मास्क ना होने से नाराज हुए डॉक्टर, घंटों किया प्रदर्शन

भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मंजू तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द मिश्रा ने बताया, “सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें 5 अप्रैल की एक घटना दिखाई जा रही है. जिसमें मंजू तिवारी द्वारा फायरिंग की जा रही है.” उन्होंने बताया कि मामले में समुचित धाराओं में नगर कोतवाली में केस दर्ज हो गया है.

BJP suspends Manju Tiwari, president of Balrampur unit of BJP Mahila Morcha, for indiscipline. She has been booked for firing in the air at around 9 PM yesterday. https://t.co/bQz8wHwojN

