कानपुर पुलिस ने पिछले हफ्ते शहर में हुई हिंसा (Kanpur Violence) के सिलसिले में मंगलवार को BJP नेता समेत 13 और लोगों को गिरफ्तार किया. हिंसा के मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 51 हो गई है. करीब 10 और संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से लगाए गए पोस्टर के बाद 16 वर्षीय किशोर ने कर्नलगंज थाने में आकर आत्मसमर्पण किया है. उनके मुताबिक, पोस्टर में लगाई गई फोटो में उसकी भी तस्वीर शामिल है. कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने तीन जून की हिंसा को लेकर फर्जी और भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में दो फेसबुक और तीन ट्विटर अकाउंट के संचालकों के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की.

Uttar Pradesh | Kanpur Police arrest BJP youth wing leader Harshit Srivastava over his controversial tweet in view of clashes in the district that broke out recently. Case registered. pic.twitter.com/0D3tEq32L9

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला इकाई सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि आगे की सच्चाई का पता लगाने और अन्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है.

मालूम हो कि शुक्रवार की नमाज के बाद कानपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी. टीवी पर बहस के दौरान भाजपा की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगम्बर मोहम्मद पर की गईं ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों के विरोध में दुकानों को बंद कराने के प्रयास के बाद दो समुदायों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर पथराव किया था और बम फेंके थे.

UP | Kanpur Clash: Kanpur Police has issued a poster of 40 suspects involved in the clash that took place on June 3, on the basis of the CCTV footage; appealed to the public to help in the search for the suspects.

