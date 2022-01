BJP, BJP candidates, Assembly elections 2022, UP Assembly Elections 2022, नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (Central Election Committee) पहली बैठक आज गुरुवार को संपन्न हो गई है. दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई इस मीटिंग पहले 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया गया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी कल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को हुई बैठक में उन 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाई गई, जिन सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है.Also Read - UP Polls 2022: अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? BJP की चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर; घोषणा जल्द...

इस मीटिंग के लेकर यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज केंद्रीय चुनाव समिति की UP को लेकर बैठक संपन्न हुई. बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की. BJP ने 2017 में जैसी विजय प्राप्त की थी, 2022 में उससे भी शानदार विजय प्राप्त करेंगे.

In BJP’s Central Election Committee meeting today, a very fruitful discussion was held regarding candidates on 172 Assembly seats (in Uttar Pradesh). We are hopeful of registering a glorious victory in the 2022 Assembly elections: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya in Delhi pic.twitter.com/VVL7fiSdEa

— ANI (@ANI) January 13, 2022