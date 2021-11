लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला है. अखिलेश ने कहा कि इस सरकार ने न केवल प्रदेश को बर्बाद किया है, बल्कि किसानों को भी कुचला है और महंगाई बढ़ाई है. अखिलेश यादव ने कहा कि ‘भाजपा ने ‘जैम’ भेजा तो हम उनके लिए ‘बटर’ भेज रहे हैं.’ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुशीनगर जिले में कहा कि यदि सपा सत्ता में आई तो गरीबों को लगातार खाना दिया जाएगा.Also Read - आज के ही दिन जन्मे थे जवाहरलाल नेहरू, आजादी के लिए कई बार गए थे जेल, जयंती पर PM मोदी ने क्या कहा, जानें

अखिलेश यादव ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'जैम' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'इधर-उधर के जैम मत ढूंढिए, जैम अकेले अच्छा नहीं लगता है. सब लोगों ने सुबह नाश्ता किया होगा और बिना बटर के आप भी नहीं चलोगे और ये भाजपा वाले नहीं जानते कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है.' अखिलेश यादव ने कहा कि 'बिना बटर के कुछ नहीं हो सकता, बटर का मतलब अगली बार बताएंगे लेकिन इतना जान लीजिए कि उन्‍होंने जैम भेजा है तो हम उनके लिए 'बटर' भेज रहे हैं.'

#WATCH | “…SP has come up with JAM for BJP – J for ‘jhooth’ (lies), A for ‘ahankaar’ (arrogance), M for ‘mehengai’ (inflation). BJP has to give a reply on their own JAM…,” says SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/snwBwXZVhT

— ANI UP (@ANINewsUP) November 14, 2021