Black Fungus In UP: उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है. वहीं दूसरी तरफ देश व यूपी में फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. इस बीमारी को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना होने के बाद की अवस्था में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में यूपी सरकार मरीजों को उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर काम कर रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब यूपी में भी ब्लैक फंगस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाएगा. सीएम योगी ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस बाबत दवाईयों की उचित व्यवस्था कराई जाए. बता दें कि यूपी के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले अब सामने आने लगे हैं. वहीं देश में भी ब्लैक फंगस से कई राज्य ग्रसित हैं.

इस बीच कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर गांवों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब लोग जनसेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. बता दें कि यूपी के 75 जिलों में 93 हजार से अधिक जनसेवा केंद्र हैं, जहां टीकाकरण रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है.