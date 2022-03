वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh

Assembly Elections 2022) को ‘सत्ता समर्थक’ चुनाव करार दिया. उन्होंने कहा कि लोग खुद मौजूदा सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘परिवारवादी’ उन्हें नापसंद करने के

कारण ‘लोकल के लिए वोकल’ और स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों का मजाक उड़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष

यूक्रेन मुद्दे पर भी राजनीति करने और लोगों की मुश्किलें बढ़ाने में जुटा हुआ है. विपक्ष का अंधा लगातार लगातार विरोध,तीव्र निराशा और नकारात्मकता उनकी राजनीतिक विचारधारा हो गई है.Also Read - वाराणसी में बोले PM मोदी, UP में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लीड करने की ताकत

Blind opposition, continuous opposition, acute frustration & negativity have become their political ideology. For past 2 yrs, free ration is being made available to over 80 cr poor, Dalits, backward, tribals. The entire world is amazed. But I am happy that the poor is happy: PM pic.twitter.com/nVAy5p7ETb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 5, 2022