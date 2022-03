Gorakhpur: खेल-खेल में कई बार जान पर बन आती है. गोरखपुर जिले के गीड़ा थाना क्षेत्र के बनगांवा नामक गांव में ऐसी ही एक घटना घटी. यहां एक पोखरे में डोंगी नाव पलट गई, जिसमें दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. डोंगी पर कुल 6 लोग सवार थे और डूबने वाले दोनों युवक इनमें से सबसे अधिक उम्र के थे, जिनकी उम्र 16 और 18 वर्ष थी. डोंगी नाव को डूबते देख बाहर खड़े एक युवक ने तीन को बचा लिया और एक स्वयं ही तैरकर बाहर आ गया.Also Read - गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा शुरू, योगी ने कहा पीएम मोदी के संकल्प को किया पूरा

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों के शव पोखरे से बरामद कर लिए और पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दरअसल घटना रविवार की है, जब युवक यहां पोखरे के किनारे खड़ी डोंगी नाव में सवार होकर पोखरे में आगे बढ़ गए और यह डोंगी नाव पलट गई. Also Read - UP Election 2022: BSP chief मायावती गोरखपुर में बोलीं- हाथी योगी जी की नींद उड़ाए हुए है

गीड़ा थाना क्षेत्र के बनगांवा ग्राम पंचायत में एक पुराना पोखरा है, जिसमें पट्टे पर मछली पालन किया जाता है. शनिवार को इस पोखरे की सफाई करवाई गई थी और डोंगी नाव पोखरे के किनारे ही खड़ी कर दी गई. रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे डोंगी नाव पर सवार होकर यह 6 लोग पोखरे में कुछ दूर आगे बढ़ गए. नाव के पलटने से इसमें सवार युवराज 12 वर्ष पुत्र अमित, ननिहाल आए 12 वर्षीय सत्यम, हिमांशू 13 वर्ष पुत्र किशोर, चंदन पुत्र सुभाष, आकाश 16 वर्ष पुत्र विशुन दयाल गौड़ तथा नंदेश्वर 18 पुत्र कृष्ण भान इस पोखरे में डूबने लगे. Also Read - UP Election 2022: कांग्रेस ने CM योगी के खिलाफ चेतना पांडेय को उतारा, UP चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की सूची जारी

बच्चों को डूबता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया. पोखरे के पास ही मौजूद अनूप गौंड नामक युवक ने बिना किसी देरी के पोखरे में छलांग लगा दी और बांस के सहारे युवराज, सत्यम व हिमांशू को पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली. चंदन पुत्र सुभाष स्वंय ही तैरकर पोखरे से बाहर आ गया. इस तरह से चार युवकों की जान बच गई, लेकिन इस दौरान आकाश और नंदेश्वर पानी में डूब गए. घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और 112 नंबर पर घटना सूचना दी गई.

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ आकाश और नंदेश्वर की तलाश शुरू की. काफी प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने एसडीआरएफ को बुला लिया. शाम करीब पौने चार बजे आकाश का शव मिल गया और करीब साढ़े 5 बजे नंदेश्वर की भी लाश भी पोखरे से बरामद कर ली गई. मौके पर भारी भीड़ के बीच पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोग भी काफी दुखी नजर आए. गीडा थाना प्रभारी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि दो डूबे युवकों की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है.

नायब तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन की तरफ से दोनों युवकों के परिवार को चार-चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.