राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है. अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक हनुमान मंदिर के अंदर एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. इस व्यक्ति की हत्या भी गला काटकर ही की गई है. घटना अयोध्या जिले के बहुआपुर गांव की है. यहां के अनुमान मंदिर परिसर में युवक की लाश मिली है, जिसके गले पर धारधार हथियार से काटने का निशान है.Also Read - राम की पैड़ी पर अश्लीलता करना पति-पत्नी को पड़ा महंगा, लोगों ने कर दी पिटाई, वायरल हुआ वीडियो

Ayodhya, UP | Body of youth, with slit throat was found inside Hanuman temple premises in Bhuapur village. Victim is r/o Amethi, used to sleep in temple sometimes. Post-mortem being done, FIR registered, investigation underway: Satyendra Bhushan, Circle officer, Milakpur, Ayodhya pic.twitter.com/Je3eAvDgzl

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 3, 2022