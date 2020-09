Kangana Ranaut: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की जमकर प्रशंसा की है और अपने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के फैसले की सरहाना की है. कंगना में अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सराहा है जिसमें उन्होंने कहा कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी (Film City) की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी लेने को तैयार है. Also Read - हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गईं सात युवतियां-पांच लड़के

सीएम योगी के इस ऐलान के बाद शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत (Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर लिखा 'लोगों की धारणा है कि भारत में शीर्ष फिल्म उद्योग हिंदी फिल्म उद्योग है जी कि गलत है. तेलुगु फिल्म उद्योग खुद को शीर्ष स्थान पर ले गया है और अब भारत में कई भाषाओं में फिल्मेंहो रही है, कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग रामोजी हैदराबाद में की जा रही है.'

I applaud this announcement by @myogiadityanath ji.We need many reforms in the film industry first of all we need one big film industry called Indian film industry we are divided based on many factors, Hollywood films get advantage of this. One industry but many Film Cities 👍2/2

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 19, 2020