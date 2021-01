Bomb Information at Kailash Hospital: नोएडा के प्रमुख हॉस्पिटल में से एक कैलाश हॉस्पिटल (Kailash Hospital) में बम होने की सूचना है. सूचना के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई है. पुलिस ने हॉस्पिटल को खाली करा लिया है. मौके पर डॉग स्क्वॉड भी ले जाए गये हैं. Also Read - UP Police Reaches Tandav Director Ali Abbas Zafar’s: 'तांडव' पर नहीं थमा बवाल, यूपी पुलिस डायरेक्टर के घर पहुंची

नोएडा के सेक्टर 27 (Noida Sector-27) में स्थित कैलाश हॉस्पिटल में बम होने की सूचना मिली. किसी ने फ़ोन पर कहा कि कैलाश हॉस्पिटल में बम है. इसके बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हॉस्पिटल को खाली करा लिया है.

मौके पर बम निरोधक दस्ता (Bomb disposal squad) भी पहुंचा. यहाँ तलाश की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि बम की सूचना देने वाले शख्स के बारे में भी जांच की जा रही है. उस नम्बर की जांच की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि फ़ोन करने वाले हॉस्पिटल के बेसमेंट में बम रखे होने की सूचना दी थी. इसके बाद बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर खाली करा लिया है. मामले की जांच की जा रही है. हॉस्पिटल के सभी मरीजों को बाहर निकाल दिया गया है. सभी मरीज और स्टाफ भी हॉस्पिटल के बाहर है. किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है.