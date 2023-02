आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला की भी गई विधायकी, जानें किस वजह से हुई कार्रवाई

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला (Abdullah Azam Khan) की भी विधायकी चली गई है. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह कार्रवाई उन्हें छजलैट केस में मिली 2 साल की सजा के बाद हुई है. अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की रामपुर की स्वार सीट पर फिर चुनाव होगा. अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक थे. विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam News) की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.

Assembly membership of SP MLA Abdullah Azam Khan from Rampur Suar Assembly has been cancelled. The Legislative Assembly Secretariat declared the seat of Abdullah Azam vacant. (File pic) pic.twitter.com/c0G5OvBtHI — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 15, 2023