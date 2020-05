लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे. कोर्ट में ये बयान चार जून को दर्ज किए जाएंगे. इस मामले में बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेता भी आरोपी हैं. लाल कृष्णा आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी आरोपी हैं. Also Read - अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भारी मात्रा में लोगों ने की दान, अबतक इतने लोगों ने पैसे किए ट्रांसफर

Lucknow: A Special court to record statements of 32 accused including BJP leaders Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti in Babri Masjid demolition case. The trail to commence on June 4.

