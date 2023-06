Breaking News: सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला

Breaking News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ (Chandrashekhar Azad) पर जानलेवा हमला किया गया है. Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग की. चंद्रशेखर को गोली के छर्रे लगने की सूचना है. कार के शीशे भी टूटे हुए हैं. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

Uttar Pradesh | Chandra Shekhar Aazad, national president of Aazad Samaj Party – Kanshi Ram and Bhim Army leader’s convoy attacked by armed men in Saharanpur. SSP Dr Vipin Tada says, “Half an hour back, the convoy of Chandra Shekhar Aazad was fired at by a few car-borne armed… pic.twitter.com/RUoh15yYWY — ANI (@ANI) June 28, 2023