लखनऊ: प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध कराने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस में गतिरोध जारी है. इसी मामले में मंगवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह और यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू पर बसों की लिस्ट देने में गलत जानकारी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. यह FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है. बसों को परमीशन न मिलने के आरोप में यूपी कांग्रेस के प्रमुख और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगरा (यूपी) -राजस्थान सीमा पर उंचा नंगला क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया. Also Read - Priyanka Gandhi-UP Govt Claims & Counter-claims: बढ़ी खींचतान, जवाब पर जवाब, प्रियंका बोलीं- 5 बजे तक गाजियाबाद-नोएडा पहुंचाएंगे 1,000 बसें

बता दें कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सभी बसों को अनुमति देने का आग्रह किया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को ले जाने के लिए जिन 1000 बसों की पेशकश की है, उनमें से कई पंजीकरण नंबर दोपहिया, तीन पहिया और कारों के हैं हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए चुनौती दी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बसों का ‘भौतिक सत्यापन’ करा ले. Also Read - प्रियंका गांधी का आरोप- यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कर रही है शुद्ध राजनीति

UP Congress chief & other party workers had staged a sit-in protest at Agra(UP)-Rajasthan border in Uncha Nangla area today after the buses they had arranged to bring back migrant workers from Rajasthan to Uttar Pradesh, was not allowed to enter UP. He was later removed from spot pic.twitter.com/OVZnf7xOLW Also Read - यूपी सरकार ने कांग्रेस की 1000 बसों की पेशकश को किया स्वीकार, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद

— ANI (@ANI) May 19, 2020