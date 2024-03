जयंत चौधरी की पार्टी RLD ने यूपी में दो सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, जानें किसे कहां से दिया टिकट?

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है. इस बीच, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ गठबंधन में शामिल हुई राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने भी सोमवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बता दें आरएलडी को यूपी में BJP के साथ गठबंधन कर दो लोकसभा सीटें मिली थीं, ये सीटें बागपत और बिजनौर क्षेत्र की हैं और अब इन दोनों सीटों पर RLD ने उम्मीदवारों की घोषणा की है. लिस्ट के अनुसार, पार्टी ने बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया है. वहीं, विधान परिषद के लिए योगेश नौवार को उम्मीदवार बनाया है.

उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक हैंडल पर की है. आरएलडी ने पोस्ट में लिखा, ‘राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद रखने वाले ये तीनों प्रतिनिधि आपके सहयोग और आशीर्वाद से सदन पहुंचकर किसान, कमेरा और विकास की बात करेंगे.’

Rashtriya Lok Dal (RLD) releases a list of two candidates for the upcoming Lok Sabha elections; also announces one candidate for the Uttar Pradesh Legislative Council election 2024. pic.twitter.com/DsXixnHH2U

— ANI (@ANI) March 4, 2024