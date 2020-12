UP News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी (Road Accident in Kaushambi) में बड़ा हादसा सामने आया है. एक ओवरलोड ट्रक पलट गया. ट्रक एक कार पलटा. कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कार ट्रक के बगल से गुजर रही थी. बालू से भरा ट्रक ओवरलोड था. कार सवार सभी लोग बुरी तरह से ट्रक के नीचे कार सहित दब गए. इनके शवों को पुलिस ने बेहद मुश्किल से निकाल पाया. Also Read - Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस और कार की भिड़ंत में 4 की मौत

बताया जा रहा है कि आज तड़के करीब 3. 30 बजे की घटना है. कौशाम्बी में बालू भरा एक ट्रक गुजर रहा था. ट्रक पूरी तरह से ओवरलोड था. ओवरलोड ट्रक का एक टायर अचानक फट गया. टायर फटने से ट्रक पलट गया. जब ट्रक पलट रहा था, ठीक इसी समय एक स्कॉर्पियो कार बगल से गुजर रही थी. Also Read - बंगाल जा रहे मालवाहक जहाज पर हुआ हादस, गंगा में डूबे 8 ट्रक, कई लोग लापता

ये ट्रक इसी कार पर पलटा. कार में आठ लोग सवार थे. ये सभी बेहद बुरी तरीके से ट्रक के नीचे कार सहित दब गये. मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें बेहद मुश्किल से निकाल पाया. इनमें सभी आठ लोगों की जान जा चुकी थी. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कौशाम्बी डीएम ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है.