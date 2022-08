Banda Boat Accident: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाव पलटने (Boat Capsize) से 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका है. रिपोर्ट के मुताबिक बांदा के मरका घाट से फतेहपुर जा रही नाव संतुलन बिगड़ने से यमुना नदी में डूब गई. नाव में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें 20 से 25 महिलाएं बताई जा रही हैं. ये महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए मायके जा रही थीं. गोताखारों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है.Also Read - UP News: यूपी में ‘मज़हबी त्योहार’ पर माहौल बिगाड़ने की साजिश, जौनपुर में लगा ‘सर तन से जुदा’ का नारा | Watch Video

एसडीआरएफ की टीमों के साथ-साथ स्थानीय गोताखोर भी डूबे हुए लोगों की तलाश में लगाए गए हैं. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर भेजा है.

UP | A boat, full of passengers, carrying them in the Yamuna river from Fatehpur to Marka village capsized killing 2 persons. Yet to identify the number of people who were present on the boat. Search & rescue operation on: Banda police pic.twitter.com/89KY7vmlnY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 11, 2022