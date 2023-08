Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI का सर्वे, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

Gyanvapi Survey Update: ज्ञानवापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है. ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वे बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘हम हाईकोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी.’ मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Supreme Court says the entire process of scientific survey shall be concluded with non-invasive methodology. We reiterate the direction of the High Court that there shall be no excavation, says Supreme Court. — ANI (@ANI) August 4, 2023